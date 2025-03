"Erschließt sich mir nicht"

Und Buckenhofer zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass die GdP-Forderungen unter einer neuen schwarz-roten Koalition bald Wirklichkeit werden könnten. Schließlich hat die Union in der vergangenen Legislaturperiode gleich vier Anträge zur Gründung einer Zollpolizei in den Bundestag eingebracht. Auch die SPD beschloss auf dem Parteitag 2017 die Einführung einer Finanzpolizei. Beide Partner sind also nicht abgeneigt. Allerdings: In den Koalitionsverhandlungen spielt das Thema bisher gar keine Rolle.