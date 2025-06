Aktualisiert am 04.06.2025 - 08:59 Uhr

Beim Bürgergeld sollen Empfänger von Kriminellen ausgenutzt werden. Bundesarbeitsministerin Bas will dagegen vorgehen.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will gegen den organisierten Missbrauch von Sozialleistungen vorgehen. Wer nicht genügend Geld verdiene, könne ergänzend Bürgergeld beantragen. "Es gibt jedoch ausbeuterische Strukturen, die Menschen aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland locken und ihnen Mini-Arbeitsverträge anbieten", sagte die SPD-Politikerin dem Magazin "Stern". "Gleichzeitig lassen sie diese Menschen Bürgergeld beantragen und schöpfen die staatlichen Mittel dann selbst ab! Das sind mafiöse Strukturen, die wir zerschlagen müssen."

Notwendig sei hierfür ein besserer Datenaustausch zwischen Finanzämtern, Jobcentern, Familienkassen und Sicherheitsbehörden. "Und wir müssen stärker überprüfen, ob jemand wirklich Anspruch auf Freizügigkeit hat. Es gibt Menschen, die werden in einem Van abgeholt und als Tagelöhner ausgebeutet."

Bas will Bürgergeld-Reform noch 2025 anschieben

Die neue Bundesregierung wolle das Bürgergeld in seiner heutigen Form im Grunde beibehalten, auch wenn der Name geändert werde, betonte Bas. "Das Wort dafür ist schließlich erst mal egal." Es solle zudem Änderungen bei der Anpassung des Bürgergelds beziehungsweise der Grundsicherung an die Preisentwicklung sowie schnellere Sanktionen geben. Eine rote Linie ziehe sie jedoch bei Haushalten mit Kindern. "Da kann man nicht einfach auf null sanktionieren, wie es sich einige erträumen. Aber alle, die Leistungen erhalten, haben eine Mitwirkungspflicht."