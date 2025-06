Die Spitze der AfD-Fraktion hat eine ihrer Bundestagsabgeordneten zurückgepfiffen. Nicole Höchst hatte mit einem Beitrag auf X Muslime herabgewürdigt. In einem Bild war ein Düngemittelanhänger zu sehen, daneben standen zwei Männer mit arabischen Kopftüchern und Bekleidung. Über dem Bild gelegt war der Text: "An alle Moslems in Deutschland. Was immer du auch isst... Es ist mit Schweinescheiße gedüngt".