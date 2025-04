In puncto IT-Sicherheit scheint die deutsche Politik immer noch angreifbar zu sein. Ein neuer Leak ermöglicht wohl auch das Verschicken von Schadsoftware.

Laut "Spiegel" wurden 1.874 Politiker von Proton überprüft – in 54 Fällen fand das schweizerische IT-Unternehmen online die unverschlüsselten Passwörter. In 187 weiteren Fällen wurden im Darknet unvollständige oder noch verschlüsselte Passwörter gefunden. Das Nachrichtenmagazin schreibt, dass auch private Daten von Landtagsabgeordneten wie E-Mail-Adresse oder die Konten bestimmter Apps in den Foren gefunden wurden.