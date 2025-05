Nicole Büttner, die Geschäftsführerin der Firma Merantix Momentum: Sie will sich Mitte Mai zur Generalsekretärin der FDP wählen lassen. (Quelle: Sascha Fromm)

Der bisherige Fraktionschef Christian Dürr will FDP-Chef werden. Jetzt hat er auch eine Wunschkandidatin für den Posten der Generalsekretärin.

Die FDP-Politikerin Nicole Büttner könnte einem Bericht zufolge die neue Generalsekretärin ihrer Partei werden. Der bisherige Fraktionschef Christian Dürr, der als Parteichef kandidiert, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wenn er beim Bundesparteitag am 16. und 17. Mai zum Vorsitzenden gewählt werde, schlage er auch den Posten des Generalsekretärs vor.

"Ich freue mich sehr, dass Nicole Büttner sich dazu entschieden hat, mein Running Mate zu werden", sagte er über die Unternehmerin aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. "Ich möchte neue Wege gehen", betonte Dürr. In der Vergangenheit hätten meist Berufspolitiker in der ersten Reihe gestanden, nicht nur in der FDP. "Jetzt konnte ich mit Nicole Büttner eine profilierte und aktive Unternehmerin für mein Team gewinnen." Das künftige FDP-Präsidium werde "gleichermaßen aus erfahrenen und neuen Gesichtern bestehen", sagte Dürr.