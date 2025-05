Mehr als tausend Seiten umfasst das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) zur AfD . Am Ende stuft die Behörde die Partei als gesichert rechtsextremistisch ein. Das Magazin "Der Spiegel" konnte das BfV-Dokument nun einsehen. Die Bilanz: Die Behörde listete Belastendes von 353 Mitgliedern der AfD auf, "von der Kreisebene bis hoch zu den Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla", so das Magazin.

Volksbegriff steht gegen Menschenwürde des Grundgesetzes

Im Wesentlichen stützte sich das BfV in seiner Analyse auf das Untergraben der grundgesetzlich garantierten Menschenwürde, etwa durch rassistische und ausländerfeindliche Einstellungen in der AfD. So halte der Verfassungschutz, den "ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff" der AfD nicht mit Artikel 1 des Grundgesetzes vereinbar.