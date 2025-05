Aktualisiert am 16.05.2025 - 12:42 Uhr

Aktualisiert am 16.05.2025 - 12:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die neue Bundesregierung will Werke für fossile Energie ausbauen. Laut Opposition befindet sich Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche in einem Interessenkonflikt.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat die Pläne der Bundesregierung zum Bau neuer Gaskraftwerke verteidigt. Es brauche gesicherte Leistung, wenn Kohle aus Klimaschutzgründen und wegen des CO2-Preises aus dem Markt verschwinde, sagte die CDU-Politikerin beim Tag des Familienunternehmens in Berlin . "Wir brauchen dringend eine Gasversorgung auch über einen längeren Zeitraum."

Reiche wehrte sich gegen Lobbyismus-Vorwürfe. "Und wenn ich jetzt höre und lese, da sei die Gaslobby am Werk, möchte ich den Kritikern gleich zurufen, dass wir im gleichen Zug die Abscheidung von CO2, also CCS und CCU, also die Nutzung von CO2 ermöglichen müssen", fügte sie hinzu. "Wenn wir gesicherte Leistung brauchen und gleichzeitig Klimaschutz machen wollen, müssen wir uns um das anfallende CO2 kümmern und das machen wir, indem wir es abscheiden, transportieren und speichern werden."