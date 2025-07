Taxi fliegt von Autobahn in Teich: Mann tot

Das Unternehmen Swarm Biotactics setzt auf Insekten mit Mini-Sendern, um im Kriegsfall an wichtige Informationen zu kommen. (Quelle: swarm-biotactics.com)

Die Bundeswehr verdreifacht ihre Rüstungsausgaben. Rüstungs-Startups setzen auf Drohnen, Militärroboter und Kampf-Insekten statt nur auf Stahl und Panzerketten.

Die vom russischen Einmarsch in die Ukraine ausgelöste "Zeitenwende" bestimmt den Arbeitsalltag von Gundbert Scherf. Vor einigen Jahren musste der Mitgründer des Müchner Startups Helsing noch um jeden Investoren-Euro kämpfen. Nun stehen viele potenzielle Geldgeber bei dem Anbieter von Kampfdrohnen und Künstlicher Intelligenz (KI) für den militärischen Einsatz bereit. Helsing, mit einer Bewertung von zwölf Milliarden Dollar Europas wertvollstes Verteidigungs-Startup, ist ein Beispiel für die Aufbruchstimmung, die die Rüstungsbranche erfasst hat – besonders, wenn es um Innovationen geht.

"Europa steht an der Schwelle einer Transformation in der Verteidigungsinnovation, die dem 'Manhattan-Projekt' ähnelt", sagt Helsing-Chef Scherf der Agentur Reuters. "Manhattan" hieß das US-Programm zur Entwicklung einer Atombombe während des Zweiten Weltkriegs. "Europa gibt in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten mehr für die Beschaffung von Rüstungstechnologie aus als die USA."

Für Deutschland ist der Trend zur Rüstung eine echte Kehrtwende: Geprägt vom Trauma des Zweiten Weltkriegs und einem starken Pazifismus in der Nachkriegszeit unterhielt Deutschland lange einen vergleichsweise kleinen Verteidigungssektor. Das Land verließ sich auf die Sicherheitsgarantien der USA. Zudem bevorzugte das risikoaverse deutsche Geschäftsmodell schrittweise Verbesserungen statt disruptiver Innovationen. Doch nun will Deutschland seinen regulären Verteidigungshaushalt bis 2029 auf rund 162 Milliarden Euro pro Jahr fast verdreifachen.

Mehr Innovation weniger klassische Rüstung in Stahl und Eisen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte schon mal an, die Bundeswehr solle zur "stärksten konventionellen Armee Europas" werden. Nicht nur bei manchem europäischen Nachbarn löste die Fixierung auf Stahl und Panzerketten Irritationen aus. Paolo Surico, Ökonom an der renommierten London Business School, sagte jetzt der "Süddeutschen Zeitung": "Wenn die Verteidigungsausgaben hauptsächlich für Personal und Soldatenausrüstung verwendet werden, bringen sie zwar nationale Sicherheit, aber in der Regel kein Wirtschaftswachstum. Wenn das Geld jedoch auf Forschung und Entwicklung und somit Innovation ausgerichtet ist, dann kann es einen gewaltigen wirtschaftlichen Wachstumseffekt haben." Innovation statt Rüstung.

So soll ein Großteil des Geldes soll mit den Plänen vertrauten Personen zufolge nun in Technologien fließen, die die Kriegsführung neu definieren. Am Mittwoch besiegelte das Kabinett schon mal eine beschleunigte Beschaffung bei der Bundeswehr. Die neue Regelung sieht unter anderem die Auszahlung von Vorschüssen an Startups wie Helsing vor.

"Drohnen und KI sind militärisch entscheidende Zukunftsfelder", betont Annette Lehnigk-Emden, die Chefin des Beschaffungsamts der Bundeswehr. "Die Veränderungen, die sie auf dem Schlachtfeld bewirken, sind ebenso revolutionär wie die Einführung des Maschinengewehrs, des Panzers oder des Flugzeugs."

Neben Helsing kommt mit dem bayerischen Drohnen-Hersteller Quantum Systems ein weiteres zukunftsträchtiges Startup aus Deutschland. Quantum Systems produziert mittlerweile auch direkt in der Ukraine, die bei ihrer Verteidigung verstärkt auf teilweise mithilfe von KI gesteuerte Drohnen setzt. Mit diesem vergleichsweise billigen Gerät gelang ihr vor einigen Wochen eine Serie spektakulärer Schläge gegen zahlreiche russische Flughäfen.