Illner legt den Finger in die Stromsteuer-Wunde

Thorsten Frei bemühte sich in der Folge, den Eindruck zu zerstreuen, in der Union herrsche Unmut über Friedrich Merz, weil der bei der Lockerung der Schuldenbremse nach der Wahl diametral anders agiert habe, als zuvor angekündigt. Es gebe einen "enorm großen Rückhalt für den Bundeskanzler in der Fraktion", so der Kanzleramtschef. "Natürlich gibt es Enttäuschte in der CDU", widersprach Robin Alexander. In seinem neuen Buch "Letzte Chance" schreibt der Journalist, dass Merz sogar schon vor der Wahl ein Gutachten beim früheren Verfassungsrichter Udo Di Fabio in Auftrag gegeben habe, ob und wie der Bundestag nach der Wahl noch mit den alten Mehrheiten die Schuldenregel reformieren könne. Frei wollte das nicht bestätigen.