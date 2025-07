Logo für neue Parteijugend AfD-Adler begeistert Rechtsradikale

Von Annika Leister Aktualisiert am 24.07.2025

Martin Sellner: Früher klebte er Hakenkreuze auf Synagogen, heute lobt er den AfD-Logoentwurf. (Quelle: Flickr/Martin Sellner (CC BY 2.0 DEED) )

Für ein Logo, das sie für ihre neue Parteijugend angemeldet hat, erhält die AfD-Spitze Beifall von Rechtsaußen. Nicht nur Rechtsextremist Martin Sellner zeigt sich zufrieden.

Ein stark stilisierter blauer Adler auf weißem Grund: Das mögliche Logo der neuen Jugendorganisation der AfD wird von Rechtsradikalen begrüßt. Prominentester Fürsprecher: der Rechtsextremist Martin Sellner, Kopf der "Identitären Bewegung" (IB). Er äußerte sich nach der Berichterstattung von t-online über die Anmeldung des Logos auf der Plattform X mit drei Worten: "Logo nicht schlecht" und retweetete eine Abbildung des Logos.

Die AfD hatte vor wenigen Tagen mehrere Bildmarken in Kombination mit verschiedenen Namen für die Jugendorganisation angemeldet. Alle zeigen den Adler. Auf Nachfrage von t-online wollte sich der AfD-Bundesvorstand nicht äußern. Unklar ist deswegen, ob dies der Favorit des Bundesvorstand oder eine Auswahl mehrerer Vorschläge geplant ist. Der Gründungskonvent der neuen AfD-Jugendorganisation soll am 29. und 30 November in Gießen stattfinden.

Der Adler ist ein in der rechten und rechtsextremen Szene beliebtes Symbol. Zwar ist er das offizielle Wappentier Deutschlands und andere Länder nutzen ihn ebenfalls als Hoheitszeichen. Aber auch in der NS-Zeit war der Reichsadler, der mit ausgebreiteten Schwingen auf einem Hakenkreuz im Eichenlaubkranz sitzt, Hoheitszeichen. Die Verwendung des Adlers mit Hakenkreuz ist in Deutschland heute verboten. Gerne aber werde der Reichsadler von Rechtsextremisten "in leicht abgewandelter Form verwendet", schreibt die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus.

Sellner ist Österreicher, aber in der AfD und der rechten Szene in Deutschland einflussreich. Seine "Identitäre Bewegung" setzte über Jahre mit aufmerksamkeitsstarken Protestaktionen, popkulturellen Anleihen und einer großen Präsenz in den sozialen Medien den Ton für die Jugend der Neuen Rechten. In Deutschland beobachtet der Verfassungsschutz die IB als "gesichert rechtsextrem". Offiziell steht sie auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Viele Mitglieder der im März aufgelösten AfD-Vorgänger-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) waren dennoch ebenfalls bei der IB aktiv oder solidarisierten sich mit ihr.

Seit Jahren kämpft Sellner dafür, rechtsextreme Symbole und Begriffe in der Gesellschaft zu etablieren. Schon als Jugendlicher klebte er Hakenkreuzsticker mit der Aufschrift "Legalisiert es" auf eine Synagoge bei Wien. Seit Längerem propagiert er den Begriff der "Remigration", der unter anderem für Massenabschiebungen steht, und beeinflusst damit das politische Programm der AfD. Die Berichterstattung über ein Treffen mit ihm und AfD- sowie CDU-Funktionären bei Potsdam löste bundesweit Proteste aus. In mehreren Ländern und Städten hat beziehungsweise hatte Sellner zeitweise Einreiseverbot – auch in Deutschland. Für August war Medienberichten zufolge ein Auftritt von Sellner bei der AfD Düsseldorf geplant, der aber vorab bekannt wurde und daraufhin abgesagt worden sein soll.

"Erstaunlich gut"

Auch bei anderen Rechtsaußen und ehemaligen Führungskräften der "Jungen Alternative" kommt das Logo gut an. So schreibt Fabian Küble, ehemaliges Mitglied des JA-Bundesvorstands, auf X: "Logo erstaunlich gut. Bin ehrlich positiv überrascht." Küble taucht mehrfach in dem Gutachten des Bundesverfassungsschutzes auf, aufgrund dessen die Behörde im Mai die AfD-Bundespartei als "gesichert rechtsextrem" einstufte. Die AfD klagt gegen den Schritt, bis zur Klärung hat sich der Verfassungsschutz dazu verpflichtet, die AfD öffentlich nicht so zu benennen.