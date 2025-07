Die zuletzt stark gestiegene Zahl von Einbürgerungen in Berlin geht nach Regierungsangaben auf schnellere digitale Verfahren und bundesgesetzliche Regeln zurück und nicht auf laschere Prüfungen der Anträge. Das unterstrich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei einem Besuch des Landesamts für Einwanderung (Lea), das darüber entscheidet, welcher Ausländer in der Hauptstadt einen deutschen Pass bekommt.

"Keinerlei politische Vorgaben"

Das Lea ist in Berlin seit Anfang 2024 für Einbürgerungen zuständig, zuvor waren es die Bezirke. Seitdem sind die Zahlen deutlich gestiegen, weil das Amt einen Antragsstau von Zehntausenden Fällen, der in den vergangenen Jahren entstanden war, abarbeitet. Die vorige Ampel-Bundesregierung hatte auch die Voraussetzungen für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft gelockert, Union und SPD wollen die Regeln hier wieder verschärfen.

2023 erhielten in Berlin gut 9.000 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft, 2024 waren es knapp 22.000 Menschen. In diesem Jahr könnten es nach den Worten von Lea-Direktor Engelhard Mazanke 40.000 werden, im ersten Halbjahr waren es bereits gut 20.000. Er sprach von einem Ziel, dass von ihm und anderen Führungskräften seines Amtes formuliert worden sei.

"Wir bauen jetzt ab"

Mazanke verwies darauf, dass die Behörde seinerzeit 40.000 offene Einbürgerungsverfahren von den Bezirken übernommen hat. Dazugekommen seien seither 60.000 digitale Anträge. Seit dem 1. Januar 2024 habe sein Amt 42.000 Menschen eingebürgert und 700 Anträge versagt. 35.000 bis 50.000 weitere Anträge lägen noch an. "Wichtig ist: Wir bauen jetzt ab", so der Behördenchef.

Über die Sicherheit des digitalisierten Verfahrens, in das nicht zuletzt auch die Ausländerbehörde eingebunden ist, gab es jüngst Diskussionen. Einige Unionspolitiker im Bund warnten vor vermeintlichen "Turbo-Einbürgerungen" in der Hauptstadt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ließ in der "Bild"-Zeitung Zweifel daran erkennen, dass das Verfahren in Berlin ordnungsgemäß funktioniert, und mahnte genaue Prüfungen der Bewerber an.