Pro

Die Politik verschläft die Entwicklung

Wer an Schulen in Deutschland arbeitet, mit Lehrern und Schulleitern spricht, merkt, dass die politische Forderung nach einem Handyverbot im Grunde zu spät kommt. Denn eine große Anzahl an Schulen praktiziert schon eine eigene, auf die Schule zugeschnittene Regelung. Viele haben Handys generell verboten, andere nur für die Unterstufe – aber der Trend ist eindeutig. So lächeln viele Beschäftigte an den Schulen im Land eher und denken sich in Richtung Politik: Schön, dass ihr es auch merkt.

Klar, es gibt viele Argumente gegen ein Handyverbot. Das Wichtigste: Medienkompetenz. Schüler müssen in der Schule lernen, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen. Experten sollen sie in die Irrungen und Wirrungen von TikTok, Instagram und Snapchat einführen. Die Frage ist: Wer soll sie begleiten? Lehrer, die meist selbst kein TikTok auf ihrem Handy haben, weil sie die App zu Recht gefährlich finden? Und für externe Experten ist in unserem unterfinanzierten Bildungswesen ohnehin kein Geld da. Außerdem könnte Medienkompetenztraining auch mit Geräten der Schule durchgeführt werden. Das Argument ist also keines.

Für ein Handyverbot spricht hingegen vor allem, dass Jugendliche von dem Telefon in der Tasche massiv abgelenkt werden. Laut aktuellen Studien der gemeinnützigen Organisation Common Sense Media (CSM) erhält die Hälfte aller Jugendlichen gut 240 Benachrichtigungen am Tag. Bei 14 Stunden, die die Jugendlichen wach sind, sind das gut 17 in der Stunde. Wie soll sich ein Schüler da im Unterricht konzentrieren können, wenn das Handy in der Hosentasche fast alle drei Minuten vibriert?

Natürlich spielt sich die Lebensrealität der Schüler heute größtenteils im Netz ab – und es wäre blauäugig zu sagen, dass ein Handyverbot an Schulen die Probleme mit den digitalen Medien lösen könnte. Aber Schule würde dadurch wieder zu dem werden, was sie sein soll: ein Ort des konzentrierten Lernens im Unterricht und auf dem Pausenhof, ein Ort für direkte Kommunikation, Sport und Erholung. Allein deshalb lohnt sich ein bundesweites Verbot. Ja, die Politik ist viel zu spät dran, aber besser sie handelt jetzt als nie.