"Wahrscheinlich nicht" – So viele Deutsche würden für kämpfen

Soldaten stehen beim Antrittsbesuch von Verteidigungsminister Pistorius am Bundeswehr-Standort Rheinbach bereit. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

Die Ukraine setzt sich seit 2022 in einem brutalen Krieg gegen Russland zur Wehr, auch in Deutschland steigen die Verteidigungsausgaben. Aber wer wäre wirklich bereit zu kämpfen?

Angriff auf Deutschland?

Gleichzeitig hält mehr als jeder Vierte (27 Prozent) es für sehr oder eher wahrscheinlich, dass Deutschland in den nächsten fünf Jahren militärisch angegriffen wird. Dass Deutschland in diesem Zeitraum im Rahmen seiner Beistandspflicht einem anderen Nato-Mitglied militärisch zu Hilfe kommen muss, weil es angegriffen wurde, halten wiederum 59 Prozent der Befragten für wahrscheinlich. Es wurden gut 1.000 Bürgerinnen und Bürger befragt.

Es besteht also eine gewisse kognitive Dissonanz in der Bevölkerung – die Einsicht, dass Deutschland womöglich ein Angriff droht, bei gleichzeitig fehlender Bereitschaft zur Verteidigung. Hoffnung macht Verteidigungsexperten hingegen eine andere Zahl. Denn das Interesse an der Bundeswehr als Arbeitgeber steigt.