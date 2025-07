Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Schon der Tagungsort ist extravagant. Innenminister Dobrindt empfängt Kollegen aus Nachbarländern auf der Zugspitze. Bei dem brisanten Treffen in schwindelerregender Höhe soll es um die europäische Abschiebepolitik gehen.

Sein Ziel ist klar: Innenminister Alexander Dobrindt will eine härtere europäische Migrationspolitik. Der CSU-Politiker hat deswegen Kollegen aus der Europäischen Union auf den höchsten Berg Deutschlands eingeladen. Er will eine "Agenda für den Migrationsturbo in Europa" vorlegen. Auf der Zugspitze will sich der CSU-Politiker, der eine "Migrationswende" für Deutschland ausgerufen hat, mit Partnern aus den Nachbarländern darüber austauschen. Was steckt hinter dem Spektakel auf 2.962 Metern Höhe?

Loading...

Wer soll kommen?

Dobrindt erwartet auf der Zugspitze seine Amtskollegen aus den Nachbarländern Frankreich, Polen, Österreich, Dänemark und Tschechien. Damit sind allerdings nicht alle Nachbarländer Deutschlands vertreten – es fehlen Kollegen aus dem Nicht-EU-Land Schweiz, aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden. Auf die Frage, wie das kommt, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch in Berlin lediglich: "Es ist jetzt so: Die Zusammensetzung ist gewählt. Das ist ein Anfang." Ebenfalls eingeladen ist der für Migration zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner.

Was macht das Treffen so brisant?

Dobrindt hat sich seit Amtsantritt voll auf die Migrationspolitik konzentriert – und den Mund mit Ankündigungen und Versprechen recht voll genommen. Gemessen wird er an den Ergebnissen. Dabei läuft er Gefahr, mit dem Treffen vor spektakulärer Kulisse den Eindruck zu erwecken, dass es ihm mehr um mediale Wirkung als um tatsächliche Substanz geht. Stichworte: Inszenierung und Symbolpolitik. An Wortwitzen zu dem Treffen hat es bisher jedenfalls in der Presse und bei Kritikern nicht gemangelt – vom "Gipfel auf dem Gipfel", "dünnem Eis" oder "dünner Luft" war schon die Rede.

Seit Amtsantritt hat Dobrindt tatsächlich diverse Vorhaben vorangebracht – dabei aber nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen. Viel Kritik gab es an seinem Vorschlag, direkte Gespräche mit den radikalislamischen Taliban aufzunehmen, um Abschiebungen nach Afghanistan zu erleichtern. Für die Bundesregierung soll es künftig außerdem leichter werden, Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Auch eine Begrenzung beim Familiennachzug ist vorgesehen – ein Vorhaben, das auch beim Koalitionspartner SPD Bauchschmerzen auslöste. Die SPD stimmte aber schließlich zu.

Der Bundesinnenminister hat ebenfalls angeordnet, die zuvor sporadischen Grenzkontrollen zu verstärken, und damit die Regierungen in den Nachbarländern ziemlich vor den Kopf gestoßen. Vor allem Polen fühlte sich offenbar übergangen, zog gleich und führte seinerseits strengere Kontrollen ein. Die Grenzkontrollen dürften in den Gesprächen mit den Partnern – und vor allem mit Polen – auf der Zugspitze zur Sprache kommen.

Was will Dobrindt erreichen?

Der CSU-Politiker wünscht sich eine "Verschärfung der europäischen Migrationspolitik". Im Anschluss an das Treffen soll es eine sogenannte Zugspitz-Erklärung mit "mit konkreten Punkten und Maßnahmen" geben, die dann von den Teilnehmern auf EU-Ebene vorangetrieben werden sollen. Welche Punkte konkret am Ende in der Erklärung festgehalten werden, ließ das Innenministerium offen. Das wäre Gegenstand der Beratung, sagte eine Sprecherin. Auf der Agenda stehen aber wohl Themen wie Schleuserkriminalität und Abschiebungen.