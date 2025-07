Der Generalsekretär der Sozialdemokraten, Tim Klüssendorf, hat die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht , Frauke Brosius-Gersdorf, nach ihrem Auftritt bei "Markus Lanz" verteidigt. "Wenn man sich noch mal vor Augen führt, was diese Frau in den vergangenen Tagen über sich ergehen lassen musste, war es richtig, Dinge klarzustellen", so Klüssendorf im Interview mit t-online. Es sei ihr "gutes Recht", sich öffentlich zu äußern.

Brosius-Gersdorf hatte sich nach tagelanger Kritik unter anderem an ihrer Position zu Abtreibungen am Dienstag zunächst mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt. Später am Abend stand sie im TV-Talk "Markus Lanz" Rede und Antwort. Einige CDU-Abgeordnete sagten daraufhin, Brosius-Gersdorf sei nun erst recht "unwählbar".