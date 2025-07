Der KI-Boom beflügelt das taiwanische Tech-Unternehmen TSMC. Der Umsatz stieg deutlich – und auch in Deutschland investiert der Chip-Riese.

Der Gewinn des taiwanischen Chip-Herstellers TSMC ist im zweiten Quartal um fast 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Der Konzern meldete am Donnerstag einen Nettogewinn von umgerechnet 11,68 Milliarden Euro. Auch der Umsatz stieg deutlich um 39 Prozent.

TSMC baut Fabriken auch in Deutschland

Die Taiwaner dürften nun auch von den gelockerten US-Exportbeschränkungen für bestimmte Nvidia-Chips nach China profitieren. TSMC-Chef C. C. Wei sprach von "guten Neuigkeiten" für Nvidia. Es sei "zugleich eine sehr positive Nachricht für TSMC", wenn ein Kunde einen großen Markt wie China weiterhin beliefern könne.

Der Hauptsitz von TSMC und der Großteil seiner Fabriken befinden sich aktuell in Taiwan. Die Insel wird von China als Teil seines Territoriums beansprucht. In den vergangenen Jahren hat Peking den militärischen und politischen Druck auf das demokratische und selbstverwaltete Taiwan enorm erhöht. Um die Bedenken von Anlegern und Kunden zu zerstreuen, baut TSMC im Zuge einer Strategie der geografischen Diversifizierung neue Fabriken im Ausland, darunter auch in Japan und Deutschland.