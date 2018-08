Mutmaßlicher Asylbetrug

Nur wenige grobe Verstöße in der Bremer Bamf-Außenstelle

26.08.2018, 07:08 Uhr | dpa, rok

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Berlin: Der Skandal in der Bremer Außenstelle scheint längst nicht so dramatisch zu sein wie ursprünglich angenommen. (Quelle: imago)