Zeit für den Klimaschutz läuft ab

"Klimakabinett" zu erster Sitzung zusammengekommen

10.04.2019, 12:02 Uhr

Eine Aktion vor dem Kanzleramt in Berlin: Die Klimaschutzziele bis 2030 sind ehrgeizig, bisher ist nicht klar, wie sie erreicht werden sollen. Das "Klimakabinett" soll nun Lösungen finden. (Symbolfoto) (Quelle: dpa)

Deutschland steht in Sachen Klimaschutz unter Druck: Wie die Ziele für 2030 erreicht werden können, soll ein neues "Klimakabinett" ermitteln. Am Mittwoch nahm es seine Arbeit auf.

Unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Mittwoch in Berlin erstmals das neu gebildete "Klimakabinett" zusammengekommen. Die Runde der Fachminister soll gemeinsam einen Plan ausarbeiten, wie Deutschland seine Klimaziele für 2030 doch noch erreichen kann. In den vergangenen Monaten hatte es innerhalb der Koalition Differenzen gegeben.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD hatte bereits einen Entwurf vorgelegt, der verbindliche Zielvorgaben für einzelne Sektoren vorsieht. Dies stieß in der Union auf Widerspruch.







Im "Klimakabinett" sollen sich nun alle betroffenen Minister einbringen – also jene für Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, Finanzen, Inneres und Landwirtschaft. Das Treffen schloss sich an die reguläre Kabinettssitzung an.