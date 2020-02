"Es geht nicht nur um die CDU"

Pro

Die Union kann nicht bis Dezember warten

Es ist gerade zwei Tage her, da verkündete Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug. Nur wenige Tage nach dem Desaster in Thüringen, überhastet und mit wenigen in der Union abgestimmt, mit einer Schuldzuweisung in Richtung Parteiflügel. All das zeigt, wie es um die Partei und ihre Führung steht.

Was folgt daraus? Die Partei braucht dringend jemanden, der sie wieder führt. Der im Laufschritt aufsammelt, was an zerbrochenem Porzellan am Boden liegt. Der ihr eine klare Richtung gibt, die Flügel eint hinter einem gemeinsamen Ziel. Der sich nicht über einen Mangel an Macht durch Teilung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft beklagt, sondern die Macht eines Parteivorsitzenden zu nutzen weiß. Der auch mal auf den Tisch haut und gleichzeitig mit klugen Argumenten überzeugt. Der womöglich polarisiert, der Partei aber dabei ein klares Profil gibt und der Parteienlandschaft damit klare Kanten.

Der Partei fehlt eine solche Führungspersönlichkeit, solang kein neuer Vorsitz bestimmt ist. Schlimmer noch: Bleibt die Position über Monate vakant, droht die Union in der Kakofonie der Möchtegern-Vorsitzenden, der Unterstützenden, der Spin-Doktoren und Medienkommentare unterzugehen.

Die Union kann nicht bis Dezember auf einen neuen Vorsitzenden warten. Für Wundenlecken bleibt keine Zeit. Sonst droht ihr bis dahin das Schicksal der SPD: kein Profil, keine Wählerschaft. Im Ergebnis wäre es nicht nur um die Union schlecht bestellt. Dem Land droht eine weitere Erosion der Mitte. Die Union muss deshalb Verantwortung übernehmen. Und schnell Vorsitz und Kanzlerkandidatenfrage klären.