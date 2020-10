So viele Corona-Fälle gab es im Bundestag

Zu Beginn der Parlamentssitzung am Freitag richtetet sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble direkt an die Abgeordneten. Zuvor hatte sich die AfD-Fraktion in einer Fraktionssitzung darauf verständigt, dass jeder selbst entscheiden könne, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. (Quelle: t-online/Deutscher Bundestag)