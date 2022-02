Bundespräsidentenwahl

Ex-Kanzlerin Merkel ist beliebtes Fotomotiv: "Schönes Wiedersehen"

14.02.2022, 08:17 Uhr | lw, t-online

Es war ihr bislang größter Auftritt seit dem Ende ihrer Amtszeit: Angela Merkel nahm an der Wahl des Bundespräsidenten teil. Das Wiedersehen mit der ehemaligen Kanzlerin sorgte für zahlreiche Schnappschüsse.

Seit Angela Merkel ihr Amt als Bundeskanzlerin nach 16 Jahren abgegeben hat, ist es still um die CDU-Politikerin geworden. Eine Veranstaltung ließ sich die ehemalige Kanzlerin allerdings nicht nehmen: Am Sonntag wählte die Bundesversammlung den Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier wurde in seiner zweiten Amtszeit bestätigt. 1.472 Wahlfrauen und -männer nahmen an der Wahl teil – darunter auch Angela Merkel.

Die Wiedersehensfreude mit der Bundeskanzlerin a.D. schien groß zu sein. Auf sozialen Medien teilten mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fotos mit Merkel. CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Rachel schrieb etwa zu einem Bild: "Schönes Wiedersehen mit Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel, die soviel in den vergangenen 16 Jahren für unser Land sowie für Frieden und Freiheit geleistet hat."

Die Landesvorsitzende der Grünen Hamburg, Maryam Blumenthal, bezeichnete Merkel als "tolle Persönlichkeit" und postete ebenso ein Foto mit der Ex-Kanzlerin.

Die schleswig-holsteinische Grünen-Landtagsabgeordnete Aminata Touré ließ es sich auch nicht nehmen, ein Foto mit Angela Merkel zu machen und dieses auf Instagram zu veröffentlichen.

Auch für Selfies schien die Ex-Kanzlerin gefragt. Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundesversammlung lichteten sich mit Merkel ab.

Fotoshooting bei der Bundesversammlung: Angela Merkel war ein beliebtes Motiv. (Quelle: Michele Tantussi/Reuters)

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler schrieb zu einem Foto von sich und Merkel schlichtweg: "Schönes Wiedersehen und ja, sie fehlt."

Bereits vor der Wiederwahl Steinmeiers hatte es langen Applaus für Angela Merkel vom Publikum im Paul-Löbe-Haus in Berlin gegeben.

Auf Twitter wurde zudem ein Foto von Merkel und dem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) geteilt. Doch die beiden posierten nicht gemeinsam – sondern Özdemir agierte als Fotograf, um Merkel und eine Teilnehmerin abzulichten. Der Minister witzelte später auf Twitter: "... und am Ende war ich der einzige ohne Bild mit Angela Merkel."

Die Bundesversammlung ist das größte parlamentarische Gremium in Deutschland. Seine einzige Aufgabe ist die Wahl des Staatsoberhaupts alle fünf Jahre.

Die Versammlung setzt sich zusammen aus den Abgeordneten des Deutschen Bundestags und einer gleich großen Zahl von Mitgliedern, die die 16 Landtage entsenden.