Pandemie

Peter Altmaier an Corona erkrankt

08.03.2022, 18:07 Uhr | mir, dpa

Peter Altmaier (Archiv): Am Dienstag erhielt er nach einem PCR-Test die Bestätigung, dass er sich mit Corona infiziert hat. (Quelle: imago images)

Auch der ehemalige Bundeswirtschaftsminister hat sich mit dem Coronavirus infiziert. In der Isolation will er sich strikt an die Ratschläge der Ärzte halten.

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich mit Corona infiziert. Das bestätigte der 63-jährige CDU-Politiker t-online. Bereits am Sonntag hatte Altmaier Erkältungssymptome festgestellt und in seiner saarländischen Heimat einen Schnelltest gemacht, der positiv ausfiel.



Am Dienstag erhielt er nach einem PCR-Test die Bestätigung, dass er sich mit Corona infiziert hat. "Es geht mir – abgesehen von der Erkältung – gut", sagte Altmaier t-online. Für die Zeit der Isolation hat er sich vorgenommen: "Ich werde mich strikt an die Ratschläge der Ärzte halten und endlich damit anfangen, den riesigen Rückstand an Briefen und Mails abzuarbeiten."

Auch Ministerpräsident Kretschmann hat sich infiziert

Altmaier ist nicht der einzige Politiker, der derzeit mit Corona infiziert ist. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist mit dem Coronavirus infiziert. Laut SWR-Informationen befindet er sich zu Hause.



Wie Altmaier ist Kretschmann dreimal geimpft. Der Ministerpräsident werde aus dem Homeoffice die Amtsgeschäfte fortführen und die virtuelle Sitzung des grün-schwarzen Kabinetts an diesem Dienstag von zu Hause aus leiten. Es werde aber keine Regierungspressekonferenz geben, stattdessen informiere Justizministerin Marion Gentges (CDU) über die Lage der ukrainischen Flüchtlinge in Baden-Württemberg.

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte seine Corona-Infektion am 26. Februar öffentlich gemacht. "Eigentlich wollte ich morgen in der Sondersitzung des Bundestages reden und ein paar Dinge ansprechen, die mir sehr wichtig sind. Danach wollte ich mit vielen von Euch für Frieden in der Ukraine demonstrieren", schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: "Beides musste ich leider absagen. Mich hat Corona nun auch erwischt." Inzwischen geht es ihm wieder besser.

Besonders heftig traf es den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU). Er musste in der vergangenen Woche wegen seiner Corona-Infektion ins Krankenhaus, erlitt eine Lungenembolie und eine Lungenentzündung. Inzwischen ist er wieder zu Hause.