LIVEDebatte im Bundestag

Bundestag debattiert über Folgen des Ukraine-Kriegs

16.03.2022, 16:19 Uhr | dpa, t-online

Jetzt live: Der Bundestag befasst sich heute mit dem Infektionsschutzgesetz und dem Krieg in der Ukraine. (Quelle: Deutscher Bundestag)

Der Bundestag befasst sich erstmals mit einem eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Anschließend folgt eine Aktuelle Stunde zur Lage in der Ukraine. Verfolgen Sie die Sitzung live bei t-online. (Quelle: Bundestag)

Im Bundestag werden jetzt viele Themen besprochen: Der weitere Weg durch die Pandemie und der Ukraine-Krieg stehen dabei an erster Stelle. Verfolgen Sie die Debatte jetzt live.

Begleitet von Kritik aus Bundesländern und von Ärzten befasst sich der Bundestag an diesem Mittwoch ab 13 Uhr mit den Plänen der Ampelkoalition für künftige Corona-Schutzmaßnahmen. Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Die Debatte können Sie oben im Video verfolgen.

Für regionale "Hotspots" sollen aber weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für sie eine besonders kritische Lage feststellt. Angesichts steigender Infektionszahlen gibt es Rufe nach mehr allgemeinen Schutzregeln. Beschlossen werden soll der Entwurf schon an diesem Freitag.

Weitere Themen: Regierungsbefragung und Ukraine-Krieg

Ab 13.45 Uhr stellt sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser einer Regierungsbefragung. Sie steht derzeit in der Kritik: Unter anderem fordert die Union, dass die Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine besser organisiert werden müsse. Mehr dazu lesen Sie hier.

Thema im Bundestag ist am Nachmittag außerdem der Ukraine-Krieg. Darüber debattieren die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde (15.55 Uhr) mit dem Titel "Lage in der Ukraine angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands und die Auswirkungen auf Deutschland und Europa". Beantragt hat sie die Koalition.