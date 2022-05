Quarantäne wegen Affenpocken? Das sagen Lauterbach und Wieler

Das Affenpockenvirus ist in Deutschland angekommen, einige Fälle sind bereits bekannt. Gesundheitsminister Lauterbach spricht mit RKI-Chef Wieler über den Status quo. Jetzt live.

Nach dem Auftreten erster Fälle von Affenpocken in Deutschland werden derzeit Maßnahmen vorbereitet, um die Ausbreitung einzudämmen. Es würden Empfehlungen zu Isolation und Quarantäne erarbeitet, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag. Das Szenario erinnert an den Beginn der Corona-Pandemie – doch Mediziner geben Entwarnung und warnen vor zu viel Aufregung um die Affenpocken.