Linke will "├ťbergewinnsteuer"

Auch Linke-Fraktionschef Dietmar Barsch kritisiert scharf, dass die Ampelregierung die Mineral├Âlkonzerne nicht dazu verpflichtet hat, den Rabatt weiterzugeben. So drohe der Tankrabatt zu einem "Bonbon f├╝r Konzerne zu werden, die ohnehin astronomische Gewinne auf Kosten von Pendlern und Familien einfahren", sagte er t-online. Bundesregierung und Kartellamt m├╝ssten die Preisentwicklung an den Zapfs├Ąulen nun "mit Argusaugen" verfolgen.



Klar sei aber schon jetzt, dass Verbraucher weiter entlastet werden m├╝ssten, so Bartsch. "Die Linke fordert eine ├ťbergewinnsteuer f├╝r Konzerne, die sich am Geldbeutel der Verbraucher bereichern." Bartsch fordert au├čerdem, ├╝ber Reformen nachzudenken, die dem Kartellamt mehr Schlagkraft verleihen. "Einen zahnlosen Tiger k├Ânnen wir uns gegen├╝ber Konzernen, die wie Gutsherren auftreten, nicht leisten."