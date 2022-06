Experten fordern angesichts der hohen Energiepreise, in Deutschland Erdgas durch die Fracking-Technologie zu gewinnen. "Solange wir in Deutschland Erdgas ben├Âtigen, ist es ÔÇô freundlich ausgedr├╝ckt ÔÇô ein Schildb├╝rgerstreich, dass wir es nicht bei uns f├Ârdern", sagte Hans-Joachim K├╝mpel, Ex-Pr├Ąsident der Bundesanstalt f├╝r Geowissenschaften und Rohstoffe, der "Welt am Sonntag". Demnach liegen bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter erschlie├čbares Erdgas unter Deutschland im Schiefergestein ÔÇô genug, um das Land ├╝ber Jahrzehnte mit Erdgas zu versorgen, sagte K├╝mpel.

Abh├Ąngigkeit von Russland k├Ânnte reduziert werden

Beim Fracking wird Gas oder ├ľl mit Hilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt, was Gefahren f├╝r die Umwelt birgt. Kritik wird auch an der Verfl├╝ssigung durch starkes Abk├╝hlen ge├╝bt, weil dies nach Angaben von Umweltsch├╝tzern bis zu 25 Prozent des Energiegehalts des Gases kostet.

Habeck gegen Fracking, S├Âder will pr├╝fen

Experte Mohammed Amro von der Bergakademie Freiberg sagte der "Welt am Sonntag", in Deutschland k├Ânnte bei einer Aufhebung des Fracking-Verbots binnen eines Jahres mit der F├Ârderung von Schiefergas begonnen werden. In f├╝nf Jahren lie├če sich die F├Ârderrate demnach so weit erh├Âhen, dass Deutschland mit heimischem Frackinggas ein F├╝nftel seines Erdgasbedarfs decken k├Ânnte. "In Deutschland nicht zu fracken, ist ein schwerer Fehler", sagte auch Werner Ressing, ehemaliger Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium.