An den Schmerzpunkten angelangt

In den vergangenen Wochen verging kaum ein Tag, an dem diese gro├čen Fragen nicht im Klein-Klein auf Twitter und in den Medien verhandelt wurden. Dass sich die Koalition├Ąre dar├╝ber zoffen, wie viel Corona-Politik es noch braucht, ist inzwischen gut ge├╝bte Praxis. Aber der ├Âffentliche Streit geht mittlerweile wesentlich weiter.

Die Koalition├Ąre streiten ├╝ber Schuld und S├╝hne beim verungl├╝ckten Tankrabatt, ├╝ber Sinn und Unsinn eines Tempolimits und autofreier Sonntage und nat├╝rlich der Schuldenbremse. Es gibt ├ärger ums Tierwohllabel und um die H├Âhe des B├╝rgergeldes. Und ob es jetzt eine ├ťbergewinnsteuer braucht, h├Ąngt davon ab, wen man in der Regierung gerade so fragt.

Saskia Esken: Alles muss finanziert werden. (Quelle: snapshot/imago-images-bilder)

In der Regel folgt der Streit dabei einem bestimmten Muster: Die FDP steht auf der einen, Gr├╝ne und SPD auf der anderen Seite. Die Widerspr├╝che sind inzwischen so gro├č, dass sich die Partner an ihren Schmerzpunkten traktieren.

FDP-Chef Christian Lindner schlug k├╝rzlich vor, ├╝ber eine R├╝ckkehr zur Atomkraft nachzudenken. Die Gr├╝nen mochten dazu nicht einmal etwas sagen, so sehr lehnen sie das ab. Gr├╝ne und SPD wiederum sprechen gerade auffallend oft und gerne ├╝ber Steuererh├Âhungen. Was es wiederum Lindner wie einen Blitz in den R├╝cken fahren l├Ąsst.

Die rot-gr├╝n-gelbe Gretchenfrage

Die kleinen Rangeleien, die mittelgro├čen Zwists und die ausgewachsenen Streitereien haben dabei eines gemeinsam: Sie basieren auf einer grundlegenden weltanschaulichen Differenz zwischen den Ampelkoalition├Ąren. Oder besser gesagt: Zwischen der FDP auf der einen und SPD und Gr├╝nen auf der anderen Seite.

Die rot-gr├╝n-gelbe Gretchenfrage lautet: Wie h├Ąltst du's mit dem Staat? Braucht es einen Staat, der die Menschen umsorgt? Oder einen, der sie m├Âglichst in Ruhe l├Ąsst? Einen starken ÔÇô oder einen schlanken Staat? SPD und Gr├╝ne sind dabei auf der Seite der muskelbepackten K├╝mmerer. Die FDP wirbt traditionell f├╝r eine Slim-Fit-Organisation, es ist ihr Markenkern.