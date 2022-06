Werbeverbot für Abtreibungen: Bundestag schafft Paragraf 219a ab

Schluss mit der Strafverfolgung: Frauen├Ąrzte d├╝rfen in Zukunft frei ├╝ber Abtreibungen informieren. Gyn├Ąkologen jubeln, in der Opposition ist die Kritik scharf.

In der Praxis f├╝hrte der Paragraf dazu, dass militante Abtreibungsgegner Frauen├Ąrzte in Massen anzeigten und vor Gericht brachten. ├ärzteverb├Ąnde und Frauenhilfsorganisationen kritisieren das seit Langem ÔÇô sie sehen in dem juristischen Druck einen Grund, warum immer weniger Frauen├Ąrzte ├╝berhaupt Abtreibungen anbieten und sich die Versorgungslage f├╝r Frauen in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert hat.