Markus Söder: "Die Gas-Triage wird kommen"

Bundesnetzagentur will Privathaushalte bevorzugen

Am Wochenende hatte der PrĂ€sident der Bundesnetzagentur gegenĂŒber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe erklĂ€rt, er fĂŒrchte einen Totalausfall russischer Gaslieferungen. Die Frage sei, ob aus der bevorstehenden regulĂ€ren Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 "eine lĂ€nger andauernde politische Wartung wird", so Klaus MĂŒller.

Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte bereits die Sorge geĂ€ußert, Russland könnte ĂŒber die Pipeline gar kein Gas mehr liefern. Es drohe ab dem 11. Juli "eine Blockade von Nord Stream 1 insgesamt", sagte der GrĂŒnen-Politiker am Donnerstag.

MĂŒller fĂŒhrte weiter aus, dass im Fall eines russischen Gas-Lieferstopps Privathaushalte sowie KrankenhĂ€user und Pflegeheime besonders geschĂŒtzt wĂŒrden. "Ich kann zusagen, dass wir alles tun, um zu vermeiden, dass Privathaushalte ohne Gas dastehen", sagte er. Fiele der Druck im Gasnetz in einer Region unter einen bestimmten Wert, wĂŒrde in den Gasthermen die Sicherung einspringen, erklĂ€rte MĂŒller. Diese mĂŒssten hĂ€ndisch von FachkrĂ€ften wieder freigeschaltet werden, wenn wieder ausreichend Gas verfĂŒgbar wĂ€re.

Ein solches Szenario könne niemand wollen, "weil es sehr lange dauern wĂŒrde, die Gasversorgung wiederherzustellen. Also wird es immer das Ziel der Bundesnetzagentur sein, notfalls Reduzierungen beim industriellen Verbrauch anzuordnen, damit dieses Szenario nicht eintritt."

SPD-Chef fordert Vorrang fĂŒr Industrie

SPD-Chef Lars Klingbeil kritisierte diese AnkĂŒndigung am Montag. Den TV-Sendern RTL/ntv sagte er, bei einer Gasknappheit in Deutschland mĂŒsse der Industrie Vorrang bei der Versorgung geben. Gas in der Industrie dĂŒrfe nicht rationiert werden. "Dass wir dort nicht Industrieanlagen abklemmen mĂŒssen, denn das hĂ€tte dramatische Auswirkungen auch fĂŒr den Arbeitsmarkt." Diese Situation mĂŒsse man vermeiden, wozu alle beitragen könnten, wenn sie den Gasverbrauch senkten. Hauptjob der Politik sei es, eine alternative Infrastruktur aufbauen, um unabhĂ€ngig vom russischen Gas zu werden und die Gasspeicher aufzufĂŒllen.