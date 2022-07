Nach dem Krieg als "Verräter" diffamiert

Percy Smend , Jahrgang 1975, wuchs in Japan, England und Deutschland auf, studierte Betriebswirtschaftslehre und ist Mitgründer des Medienunternehmens Mirus Media in London. Er ist Enkel des NS-Widerstandskämpfers Günther Smend.

Es waren Menschen, die aufgrund ihrer moralischen Überzeugungen am 20. Juli den einzigen aussichtsreichen Versuch unternahmen, die Herrschaft der Nationalsozialisten zu beenden. Sie hatten nicht die Absicht, sich die Macht zu nehmen, sie wollten die Macht in die Hände der zivilen Repräsentanten der Nation legen.

Widerstand kommt grundsätzlich immer zu spät, so Klaus von Dohnanyi. Und dennoch muss man sich bewusst machen: Nach dem Attentat, in den letzten neun Monaten des Krieges, starben noch einmal genau so viele deutsche Soldaten wie in den fast fünf Jahren zuvor. Hunderttausende Juden, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene, die Toten im Bombenkrieg und Soldaten in den Armeen der damaligen Kriegsgegner mussten noch sterben, weil Stauffenbergs Bombe scheiterte.