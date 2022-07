Europas Krisen: Andere hätten gerne einen Mr. Zuverlässig wie Olaf Scholz

Kleinkram statt das große Ganze

Was lernen wir daraus? Innerparteiliche Demokratie ist im Prinzip gut, aber in der Praxis eher unbefriedigend.

Auch in England geht es derzeit um Kleinkram und nicht ums große Ganze, so ist das bei diesen Ausscheidungsverfahren nun einmal. Der Kleinkram kreist um die Frage, ob die Steuern jetzt gleich erhöht werden sollen oder erst später, etwa wenn die Inflation gesunken ist. Das dürfte auf absehbare Zeit nicht der Fall sein, siehe Putins Krieg und die Auswirkungen.

Abkömmlinge von Thatcher

Sämtliche Mitbewerber sind Anhänger des Brexit und ideologische Abkömmlinge von Margaret Thatcher – so wenig Staat wie möglich, ein Halleluja für den freien Markt. Auch sie werden Geflüchtete nach Ruanda abschieben, was eine aberwitzige Idee ist. In der Sache sind sie also noch ganz bei Boris Johnson, sie wollen aber ganz anders sein als er, denn die konservative Mehrheit im Lande hat von ihm die Schnauze voll, so viel ist klar. Bei dieser internen Wahl geht es um Vertrauen, um Zuverlässigkeit, um sachlichen Umgang mit den Fakten – um das Gegenteil von Boris Johnson.