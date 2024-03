Kontra

Nein, er hat das Datenleck als ranghöchster Teilnehmer zu verantworten

Im Zusammenhang mit der von Russland abgehörten Bundeswehr-Schalte ist immer von "ranghohen" Soldaten als Teilnehmern die Rede. Das ist eine Verniedlichung dessen, was da stattgefunden hat. Ingo Gerhartz ist nicht einfach ein ranghoher Soldat. Er ist der Inspekteur der Luftwaffe und damit jenseits des Generalinspekteurs der höchstrangige Militär, der in diese Sache eingebunden war, persönlich zugeschaltet war. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte er die Verantwortung für diese unglaubliche Schlamperei zu tragen. Umso mehr, wenn er selbst in dem Call zugegen war.

Der Mann mag seine Verdienste haben. Er mag in Nato-Kreisen ein respektierter Vertreter der deutschen Streitkräfte sein. Aber das reicht alles nicht hin, bei einem solchen Leak beide Augen zuzudrücken. Verteidigungsminister Boris Pistorius muss Gerhartz von diesem Posten entfernen. Es haben schon Inspekteure von Teilstreitkräften aus weitaus geringfügigeren Gründen gehen müssen. Pistorius selbst hat kurz nach seiner Amtsübernahme als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt nicht mit der Wimper gezuckt, als er aus rein politischen Motiven den Generalinspekteur Eberhard Zorn entließ, der unter CDU-Vorgängerinnen ins Amt berufen worden war. Substanzieller als politische Vorbehalte ist dieses peinliche und schädliche Datenleck im Verantwortungsbereich Gerhartz allemal.

Hintan steht da die Frage, ob so Russland genau das erreicht, was es erreichen will: Unruhe in die Reihen der Nato-Streitkräfte zu bringen und diese so zu schwächen. Erstens ist das ein Totschlagargument (das aktuell auch gegen den Papst ins Feld geführt wird), und zweitens verwechselt es Ursache und Wirkung. Und drittens wird durch den Austausch eines deutschen Luftwaffenchefs nichts und niemand geschwächt. Denn natürlich gibt es eine Handvoll exzellenter Luftwaffen-Generäle, die das Amt des Inspekteurs der Teilstreitkraft ebenso gut wie Gerhartz ausfüllen können.