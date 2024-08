Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marcus Faber (FDP) sagte der "Bild" dazu: "Aufgrund der zeitlichen Nähe der Vorfälle in den beiden Kasernen kann man vermuten, dass ein feindlicher Akteur hier bei uns seine Sabotage-Fähigkeiten demonstrieren will." Putin sei "der Akteur, der gerade das größte Interesse daran hat". Ob dieser Verdacht sich bestätige, "müssen aber die weiteren Ermittlungen ergeben", sagte der Verteidigungsexperte weiter.

Grünen-Politiker: "Es steht natürlich der Verdacht im Raum"

Konstantin von Notz, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, sagte dem Sender Welt: "Es steht natürlich der Verdacht im Raum, dass es sich hier um eine russische Sabotage-Aktion handeln könnte." Für die Ermittlungen sei dies eine "konkrete Arbeitsthese", so der Grünen-Politiker. Zunächst müssten nun die Ermittlungsergebnisse abgewartet werden. "Dass so etwas im Bereich des Möglichen liegt und dass Russland sozusagen auch die Skrupellosigkeit mitbringt, solche Aktionen durchzuführen, daran sollte niemand heutzutage zweifeln."

Zwei Bundeswehrstandorte stundenlang gesperrt

Wegen Sabotageverdachts hat die Bundeswehr am Mittwoch zwei ihrer Standorte in Nordrhein-Westfalen abgeriegelt und durchsucht. Mehr dazu lesen Sie hier. Am Luftwaffen-Stützpunkt Köln-Wahn gab es einen Verdacht auf Manipulationen an der kaserneninternen Trinkwasseranlage, wie die Bundeswehr mitteilte. Wegen "ungewöhnlicher Werte" bei der Untersuchung des Trinkwassers sollten die Soldatinnen und Soldaten zunächst über Kanister mit Wasser versorgt werden. Am Stützpunkt Geilenkirchen wurde nach Nato-Angaben ein verdächtiger Mann abgewehrt; eine Prüfung des Trinkwassers ergab hier nichts Auffälliges.