Deutsche Soldaten haben offenbar in der jüngeren Vergangenheit immer wieder an Militärsportveranstaltungen gemeinsam mit russischen Soldaten teilgenommen. Mittlerweile werde eine Teilnahme an solchen Wettbewerben aber abgesagt, berichtet die "Bild".

Noch im Februar traten Soldaten beider Länder bei der Militär-Bogenschuss-Weltmeisterschaft in Bangladesch an. Auf dem Abschlussfoto posierten acht russische Soldaten direkt neben sieben Angehörigen der Bundeswehr, darunter dem Chef der deutschen Delegation, Oberstleutnant Christian Lützkendorf.

"Solche Fotos nicht akzeptabel"

Allerdings war es nicht die einzige gemeinsame Teilnahme an einer solchen Veranstaltung. Bei der Generalversammlung des Internationalen Militärsportverbands (CISM) im Mai in Tansania und bei der CISM-Basketballmeisterschaft im Juni in Serbien ließen sich deutsche und russische Offizielle gemeinsam ablichten. Zwar traten russische und deutsche Soldaten dort nicht gegeneinander an, allerdings nahmen Offiziere beider Länder gemeinsam an "technischen Treffen" und "offiziellen Abendessen" teil, berichtet die "Bild".