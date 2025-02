Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat eine Forderung von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, wonach die Nato-Staaten fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft in Verteidigung investieren sollen. "Fünf Prozent unserer Wirtschaftskraft entsprächen 42 Prozent des Bundeshaushalts – das wäre also fast jeder zweite Euro, den der Bund ausgibt, 230 Milliarden Euro. Das könnten wir weder stemmen noch ausgeben", sagte Pistorius dem "Tagesspiegel" (Samstag-Ausgabe). Die Nato-Staaten können die von Trump genannte Zahl "nicht ohne Debatte eins zu eins übernehmen". Dennoch zeigte sich Pistorius offen gegenüber der Notwendigkeit, mehr zu investieren. "Ich habe sie in den vergangenen zwei Jahren immer wieder offensiv vertreten", sagte Pistorius.