Start eines Starlink-Satelliten (Archivfoto): Die Bundeswehr will eigene Kapazitäten im All aufbauen. (Quelle: IMAGO/Ian L. Sitren/imago)

Der Krieg der Zukunft wird vom All aus entschieden. Nun strebt auch die Bundeswehr nach einem eigenen Satelliten-System im Weltraum

Die Bundesregierung hat die Bedeutung einer deutschen Präsenz im All schon vor drei Jahren betont: "Deutschland braucht den Weltraum", teilte das Verteidigungsministerium damals mit. "In den letzten Jahren lässt sich eine immer stärker werdende Präsenz und Aktivität der führenden Militärmächte im Weltraum beobachten. Deren dortige Offensivaktivitäten nehmen zu", heißt es weiter. Nun legt auch die Bundeswehr nach. Sie strebt nach mehr Autonomie im All. Das Ziel: ein eigenes Satelliten-Netzwerk bis 2029.