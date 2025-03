Die US-Regierung hat der Ukraine einen Entwurf für ein umfassendes Partnerschaftsabkommen vorgelegt, das den USA weitreichende Kontrollrechte über Investitionen in die ukrainische Infrastruktur und Rohstoffindustrie einräumen würde. Der Vorschlag markiert eine neue Dimension wirtschaftlicher Einflussnahme in einem Land, das sich mitten im Krieg befindet und auf internationale Hilfe angewiesen ist. Außerdem wäre ein EU-Beitritt der Ukraine unter diesen Bedingungen wohl kaum noch möglich.

Wie "Bloomberg" berichtet, sieht der Vertragsentwurf ein "Erstangebotsrecht" für die USA bei allen zukünftigen Infrastruktur- und Mineralienprojekten in der Ukraine vor. Das Abkommen würde amerikanischen Unternehmen die Möglichkeit geben, Investitionen in Sektoren wie Straßenbau, Eisenbahnen, Häfen, Bergbau, Öl- und Gasförderung sowie die Gewinnung kritischer Mineralien zu kontrollieren.

"Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine"

"Bloomberg" zufolge wurde der neue Vertragsentwurf am vergangenen Wochenende ukrainischen Vertretern in Kiew übergeben.

Der ukrainische Präsident bestätigte, dass die Gespräche über das Abkommen andauern. "Wir unterstützen die Zusammenarbeit mit den USA, wir wollen kein einziges Signal geben, das die USA dazu veranlassen könnte, die Hilfe für die Ukraine einzustellen", sagte Selenskyj am Donnerstag in Paris .

Washington soll Mehrheit in zentralen Entscheidungen erhalten

Drei der fünf Verwalter des Investitionsfonds würden von den USA bestimmt, was Washington eine Mehrheit in zentralen Entscheidungen sichert. Die Ukraine hätte nur B-Aktien und könnte erst nach Tilgung ihrer Schulden 50 Prozent der Lizenzgebühren erhalten. Der Fonds soll in Delaware registriert sein, unterliegt aber der Gerichtsbarkeit des Bundesstaates New York.