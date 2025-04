Nach einer 13-jährigen Pause nimmt die Bundeswehr wieder an "Desert Flag" in den Vereinigten Arabischen Emiraten teil. Die Luftwaffe will ihr Engagement in der Region ausbauen.

Die deutsche Luftwaffe beteiligt sich erstmals seit 2012 mit Kampfflugzeugen an einer Übung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Tornado-Jets starteten auf dem Fliegerhorst Nörvenich in Nordrhein-Westfalen, um auf der Arabischen Halbinsel an dem Manöver "Desert Flag 2025" teilzunehmen, wie eine Sprecherin der Bundeswehr sagte. Deutschland will damit die Beziehungen zu den Nationen der Arabischen Halbinsel stärken.