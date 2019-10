Nach Kostenexplosion bei Restaurierung

Zukunft für insolvente Werft der Gorch Fock ist geklärt

28.10.2019, 18:15 Uhr | dpa

Die Elsflether Werft sollte das Marine Schulschiff Gorch Fock restaurieren – die Kosten stiegen dramatisch und das Unternehmen ging pleite. Jetzt hat eine Bremer Werft den Schiffbauer gekauft.

Die Bremer Lürssen-Werft hat die insolvente Elsflether Werft gekauft, die das Marineschulschiff "Gorch Fock" saniert. Der Vertrag sei unterzeichnet und beurkundet worden, sagte ein Sprecher der Elsflether Werft nach einem entsprechenden Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Vor Inkrafttreten müssen dem Sprecher zufolge aber noch der Gläubigerausschuss sowie die Deutsche Marine als öffentlicher Auftraggeber der Sanierung zustimmen. Eine Sitzung des Gläubigerausschusses wird für Mittwoch erwartet.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Nach RND-Informationen aus dem Gläubigerausschuss bezahlt Lürssen 3,57 Millionen Euro für die insolvente Werft mit ihren 130 Mitarbeitern. Für Arbeiten an der "Gorch Fock" seit der Insolvenz im Februar würden weitere 800.000 Euro gezahlt. Der Sprecher der Elsflether Werft äußerte sich zu diesen Zahlen nicht.

Auf der Werft in Elsfleth an der Unterweser wurden die Mitarbeiter am Montag über den Verkauf informiert. "Alle 130 Beschäftigten werden von Lürssen übernommen. Der Standort und das Know-how der Kolleginnen und Kollegen bleiben erhalten", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken.





Die Kosten für die Sanierung des Traditionsseglers der Marine sind von geplant 10 Millionen Euro auf 135 Millionen Euro gestiegen. Vereinbart ist, dass die Marine die "Gorch Fock" im Herbst 2020 generalüberholt zurückbekommt. Auf dem Dreimaster werden die Offiziersanwärter der Marine ausgebildet.