Kramp-Karrenbauer will Nationalen Sicherheitsrat einrichten

07.11.2019, 10:42 Uhr | dpa

Die Verteidigungsministerin will eine neue Behörde schaffen. Der Sicherheitsrat soll das Zusammenspiel von Diplomatie, Militär, Wirtschaft und Handel und innerer Sicherheit koordinieren.

Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) plant die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates in Deutschland. Dieser solle Instrumente von Diplomatie, Militär, Wirtschaft und Handel, Innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit koordinieren, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einer Grundsatzrede in der Universität der Bundeswehr in München.

Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer ein stärkeres militärisches Engagement Deutschlands gefordert. Deutschland müsse künftig "offen damit umgehen, dass wir – so wie jedes andere Land dieser Welt – eigene strategische Interessen haben", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung".



Bei einer sicherheitspolitischen Konferenz der Unionsfraktion im Bundestag hatte sie zudem gesagt, Deutschland müsse "auch selbst die Initiative ergreifen, Impulse setzen, Optionen aufzeigen".