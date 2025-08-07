Über 10.000 Euro im Monat In diesen Berufen bekommen Sie besonders viel Gehalt

Planung auf der Baustelle: Bauplaner und Architekten zählen zu Besserverdienern. (Quelle: AzmanJaka/getty-images-bilder)

Viele Berufstätige wissen gar nicht so genau, ob sie gut oder schlecht verdienen. Dabei gibt es dazu offizielle Daten. Lesen Sie, in welchen Jobs Sie besonders viel bekommen.

Median heißt, es gibt genauso viele Menschen im Land, die mehr als diesen Betrag verdienen, als Menschen, die weniger verdienen.

In diesen Jobs verdient man am besten

Nach Angaben der BA verdient man im Bereich Informatik und Technik das meiste Geld: Das Mediangehalt lag 2024 in dieser Branche bei 5.907 Euro brutto pro Monat. Wie weiterführende Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen, verdient man insbesondere in folgenden Berufen der Branche viel Geld:

Führungskraft Informatik: 9.518 Euro brutto/Monat

Führungskraft IT-Systemanalyse, -Anwendung, -Vertrieb: 8.678 Euro brutto/Monat

Führungskraft Softwareentwicklung und Programmierung: 8.333 Euro brutto/Monat

Das bedeutet nicht, dass Berufe außerhalb der Informatik unbedingt schlechter bezahlt werden; es zeigt aber, dass die gesamte Informatikbranche ein hohes Gehaltsniveau hat.

Piloten verdienen häufig über 10.000 Euro

Anders ist das zum Beispiel in der Verkehrsbranche, wo die Spannbreite der Gehälter riesig ist. Der Durchschnitt der Verdienste liegt laut Destatis bei 3.190 Euro brutto/Monat – der am besten bezahlte Beruf der Branche (Piloten) verdient im Schnitt aber 10.207 Euro. Zu den eher schlechter bezahlten Berufen der Branche zählen dagegen Busfahrer und Lkw-Fahrer.

Nach BA-Angaben sind übrigens noch folgende Branchen von einem hohen durchschnittlichen Gehaltsniveau (im Median über 5.000 Euro brutto je Monat durch alle Berufsgruppen hinweg) geprägt:

Technische Entwickler (5.760 Euro brutto)

Finanzdienstleister, Rechnungswesen, Steuerberater (5.354 Euro brutto)

Bauplanung, Architektur (5.267 Euro brutto)

Einkauf, Vertrieb, Handel (5.100 Euro brutto)

Lehrer und Ausbilder (5.009 Euro brutto)

Unternehmensführung und -organisation (4.832 Euro brutto)

Werbung, Marketing, Medien (4.820 Euro brutto)

Geologie-, Geografie-, Umweltschutzberufe (4.695 Euro brutto)

Naturwissenschaftliche Berufe (4.678 Euro brutto)