Das geplante Sonderverm├Âgen f├╝r die Bundeswehr sorgt f├╝r Streit. F├╝r was das Geld genau ausgegeben werden soll, ist weiterhin unklar. Vor allem die Union stellt sich in der Debatte quer ÔÇô und erntet Kritik.

Im politischen Tauziehen um das geplante Sonderverm├Âgen f├╝r die Bundeswehr setzt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) auf eine Einigung. Befragt dazu, wie diese aussehen wird, sagte Habeck der "Welt am Sonntag": "Dass die Bundeswehr m├Âglichst viele neue Waffen und eine funktionsf├Ąhige Ausr├╝stung erh├Ąlt und die Finanzierung notwendiger sicherheitsrelevanter Systeme nicht ausgeschlossen ist." Auch der erste parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), zeigte sich in der "Rheinischen Post" optimistisch, "dass wir am Sonntag eine Einigung hinbekommen".