So richtig mag sich Annalena Baerbock noch nicht von ihrer Wortsch├Âpfung verabschieden. Wochenlang hatte die Au├čenministerin betont, das "Sonderverm├Âgen Bundeswehr" m├╝sse die "B├╝ndnis- und Verteidigungsf├Ąhigkeit" st├Ąrken. Was schlicht ein Code f├╝r das gr├╝ne Hauptanliegen war: Die 100 Milliarden Euro d├╝rfen blo├č nicht nur in die Armee flie├čen.

Baerbock pers├Ânlich hatte das in den urspr├╝nglichen Gesetzentwurf der Ampel hineinverhandelt. Also macht sie am Montagmorgen einfach weiter damit, obwohl da l├Ąngst klar ist, dass sie gescheitert ist: Das Sonderverm├Âgen wird nun eben doch komplett in die Bundeswehr gesteckt. Nicht in Cybersicherheit, nicht in die Ert├╝chtigung von Nato-Partnern, schon gar nicht in den Zivilschutz.