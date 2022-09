CDU-Chef Friedrich Merz lädt Wähler zum Duschen ein

Der CDU-Chef war am Samstag zum Wahlkampfauftakt für die Landtagswahlen in Niedersachsen in Osnabrück. Laut aktuellen Umfragen liegt die CDU für die Wahl am 9. Oktober bei 27 Prozent und damit hinter der SPD. Diese kommt auf 31 Prozent. Die Grünen liegen bei 19 Prozent.