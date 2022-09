Merz warnt vor Strom-Blackouts im Winter

Aktualisiert am 04.09.2022 - 01:25 Uhr

Aktualisiert am 04.09.2022 - 01:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

CDU-Chef Friedrich Merz hat vor einem Ausfall der Stromversorgung im kommenden Winter gewarnt, sollte die Ampelkoalition am Ausstieg aus der Atomenergie festhalten. "Es droht eine vollkommene Überlastung des Stromnetzes im Herbst und Winter sowie eine mangelhafte Versorgung mit Strom", sagte Merz der "Bild am Sonntag". Wenn die Bundesregierung "aus ideologischen Gründen am Atomausstieg festhält, droht uns Anfang nächsten Jahres ein Blackout".