Wegen Wagenknecht-Rede: Prominentes Linken-Mitglied tritt aus Partei aus

Dort begründet er seinen Entschluss mit einer Rede der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht im Bundestag. "Dass die Linksfraktion am letzten Donnerstag im Bundestag Sahra Wagenknecht ans Podium ließ, und was diese dann – man hätte es wissen müssen – vom Stapel ließ, war zu viel", so der 64-Jährige.