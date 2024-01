In der CDU war Hans-Georg Maaßen lange eine Reizfigur. Jetzt hat er seinen Austritt aus den Christdemokraten verkündet und will sich künftig einer neuen Partei widmen.

Ausschluss gescheitert

Am vergangenen Wochenende hatte eine Mitgliederversammlung der bisher als Verein eingetragenen Werteunion auf Wunsch Maaßens die Umwandlung in eine Partei beschlossen. Sie soll bereits bei Wahlen in diesem Jahr antreten. CDU-Chef Friedrich Merz hatte schon davor klar gemacht, dass die gleichzeitige Mitgliedschaft in der CDU und der Werteunion nach den Regeln seiner Partei dann nicht mehr möglich sei.