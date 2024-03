Aktualisiert am 13.03.2024 - 16:35 Uhr

Aktualisiert am 13.03.2024 - 16:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eklat im Gesundheitsausschuss: Die AfD will unbedingt den Vorsitz in dem Gremium. Dafür bedient sich die Partei am Mittwoch laut Berichten unlauterer Methoden.