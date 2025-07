Aktualisiert am 03.07.2025 - 16:44 Uhr

Die Krise der Autoindustrie trifft das nächste Unternehmen. Das Insolvenzverfahren gegen den Zulieferer Bohai Trimet ist eröffnet. Die Pleite trifft auch weitere Firmen in Harzgerode.

Betrieb läuft zunächst weiter

Der vor dem Insolvenzantrag unterbrochene Betrieb sei zügig wieder aufgenommen worden, sagte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann. An den beiden Unternehmensstandorten in Harzgerode (Sachsen-Anhalt) und Sömmerda (Thüringen) laufe die Produktion wieder vollumfänglich. "Wir arbeiten eng mit den Hauptauftraggebern aus der europäischen Automobilindustrie zusammen und können den Betrieb in den kommenden Monaten fortführen."