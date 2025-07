Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin will heute noch mit Trump telefonieren

Von t-online Aktualisiert am 03.07.2025 - 15:55 Uhr Lesedauer: 22 Min.

Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Sie wollen noch am Donnerstag telefonieren. (Quelle: Susan Walsh/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Trump und Putin wollen heute noch telefonieren. Ein wichtiger russischer Militär wurde bei einem Angriff getötet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 3. Juli

Loading...

Staatsmedien: Putin kündigt Telefonat mit Trump am Donnerstag an

Der russische Präsident Wladimir Putin will laut Staatsmedien noch im Laufe des Tages mit US-Präsident Donald Trump telefonieren. "Ich werde heute mit dem amerikanischen Präsidenten sprechen", sagte der Kremlchef nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagenturen RIA Nowosti und Tass am Donnerstag beim Besuch einer Ausstellung. Zuletzt hatten Putin und Trump am 14. Juni miteinander telefoniert.

Russlands Öl- und Gaseinnahmen brechen drastisch ein

Russlands Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sind nach offiziellen Angaben im Juni auf den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen. Sie brachen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 33,7 Prozent auf 494,8 Milliarden Rubel (5,3 Milliarden Euro) ein, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Finanzministeriums in Moskau hervorgeht. Lesen Sie hier mehr dazu.

Regierungschefin Frederiksen: Dänemark wird alles für EU-Beitritt der Ukraine tun

Die dänische EU-Ratspräsidentschaft hat der Ukraine die volle Unterstützung bei ihren Bemühungen um einen Beitritt zur Europäischen Union zugesagt. "Die Ukraine gehört in die Europäische Union", erklärte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Donnerstag. "Die dänische Präsidentschaft wird alles tun, um die Ukraine auf dem Weg zum EU-Beitritt zu unterstützen", fügte sie hinzu. Dänemark hatte am Dienstag turnusgemäß die halbjährliche EU-Ratspräsidentschaft übernommen.

"Wir müssen die Ukraine auf der einen Seite stärken und Russland auf der anderen Seite schwächen", erklärte Frederiksen. Ihr Land zählt zu den stärksten Unterstützern der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland.

Ukraine präsentiert neue Abfangdrohnen im Krieg gegen Russland

Russland hat seine Drohnen-Produktion massiv ausgeweitet. Auch deshalb gelingen verheerende Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine. Nun hält Kiew dagegen und präsentiert neue Abfangdrohnen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Tote und Verletzte nach russischem Raketenschlag auf Odessa

Der Einschlag einer russischen Rakete in der ukrainischen Hafenstadt Odessa hat nach Behördenangaben Tote und Verletzte gefordert. Eine ballistische Rakete mit Streumunition sei auf die Hafeninfrastruktur geschossen worden, sagte der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, im Fernsehen. "Leider sind zwei Menschen getötet worden, drei Menschen haben Verletzungen erlitten, ihnen wird derzeit vor Ort medizinische Hilfe geleistet", fügte er hinzu. Der Beschuss erfolgte demnach zur Mittagszeit. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurde die Rakete von der Halbinsel Krim aus abgeschossen, die Russland bereits 2014 annektiert hatte und als Aufmarschgebiet für seine Truppen im Krieg nutzt.

Selenskyj: Ukraine vereinbart Drohnen-Produktion mit US-Firma

Die Ukraine will nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj in diesem Jahr gemeinsam mit dem US-Unternehmen Swift Beat Hunderttausende Drohnen produzieren. "Abfangdrohnen zur Zerstörung feindlicher Drohnen und Raketen, Quadrokopter zur Aufklärung und Feuerleitung, Langstrecken-Kampfdrohnen - von all dem wird es viel mehr geben", kündigte Selenskyj während einer Reise nach Dänemark in den sozialen Medien an.

Ukraine: Haben russische Batteriefabrik mit Drohnen getroffen

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge eine russische Batteriefabrik in der Region Lipezk angegriffen. Die Drohnenattacke in der Nacht auf Donnerstag habe zu Explosionen geführt und die Produktion in dem Werk im Südwesten Russlands zum Erliegen gebracht, teilt die ukrainische Armee mit.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Selenskyj überraschend in Dänemark gelandet